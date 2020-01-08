İran'ın saldırı sonrası Çin'den açıklama geldi

Çin’in Dışişleri Bakanlığı, yaşanan ABD-İran gerginliğini hassas ve karmaşık bir durum olduğunu belirterek, iki tarafa itidal çağrısı yaptı. Dışişleri Bakanlığı’nın sözcüsü Geng Shuang’ın yaptığı açıklamada, “İlgili taraflar yaşanan gerginliği diyalog yoluyla çözmelidir” dedi.

Irak petrolünün en büyük yatırımcısı olan Çin Ulusal Petrol Şirketi'nin (CNPC), ABD'deki büyük Exxon Mobil tarafından işletilen Batı Qurna-1 sahasından yaklaşık 20 çalışanını bölgesel gerilimlerdeki artışla birlikte geri çektiği öğrenildi.