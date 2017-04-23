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  1. 23 Nisan 2017 17:36

Kaçırılan Türk iş adamı vahşice öldürüldü !

Afganistan’da iş yerinden ayrılırken kaçırılan Türk iş adamının vahşice öldürüldüğü bildirildi.

Kaçırılan Türk iş adamı vahşice öldürüldü !
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Afganistan’da Salı günü sabah saat 10:30 sularında iş yerinden ayrılırken başkent Kabil’de kaçırılan Türk iş adamının öldürüldüğü bildirildi.

Afganistan’ın başkenti Kabil’de Ali Kalkan olarak bilinen bir restoran sahibi, Salı günü iş yerinden ayrıldıktan kaybolmuştu. Kaçırıldığı anlaşılan iş adamının öldürüldüğü bildirildi. Kalkan’ın Afgan iş arkadaşı “Ali Bey’i kamptan ayrıldığından yarım saat sonra çocuklar aradı fakat telefonuna ulaşamadılar” dedi. Kaçıran grubun Ali Kalkan’ın Afgan tercümanını arayarak 400 bin dolar fidye istediği öğrenildi.

Ali Kalkan’ın cesedi Kabil kentinin doğusundaki Pol-i Çarki bölgesinden bulundu. Cesedin tanınmaması için Kalkan’ın parmaklarının kesilerek yakıldığı belirtildi. Kalkan’ın hayattayken ayağından 2 kez cerrahi ameliyatı geçirdiği için tanındığı belirtilirken, adli tıp yetkilileri "Cesedin DNA testi yapılması için sonuçlar bekleniyor. Cesedin Kalkan’a ait olduğu resmi olarak belirlenmesinin cenaze akrabalarına teslim edilecek" dedi.

İHA

türk iş adamı , öldürme , kaçırma , afganistan