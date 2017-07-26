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  4. 26 Temmuz 2017 16:58

Korkutan Kuzey Kore açıklaması

Pentagon, Kuzey Kore'nin 2018 yılında balistik nükleer füze kapasitesine sahip olabileceğini açıkladı.

Korkutan Kuzey Kore açıklaması
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Pentagon: Kuzey Kore 2018 de kıtalararası balistik nükleer füze kapasitesine sahip olabilir

Pentagon'un hazırladığı yeni gizli bir rapora göre Kuzey Kore 2018 yılında kıtalararası balistik nükleer füze fırlatma kapasitesine sahip olabilir.

Washington Post gazetesinin haberine göre, Pentagon istihbarat birimi Defence Intelligency Agency (DIA) daha önceki değerlendirmesinde Kuzey Kore'nin bu kapasiteye ulaşmasını 2020 yılından önce olmayacağını öngörüyordu.

Raporda Kuzey Kore'nin son yaptığı denemelerden sonra elde edilen bilgilerde Kuzey Kore'nin "şaşırtıcı derecede teknik ilerleme kaydettiği" belirtiliyor.

Habere göre, DIA'nın hazırladığı belgenin içeriği konusunda bilgi sahibi olan bir kaynak, raporda teknik ilerlemenin, "füzelerin 2018 yılında seri halde üretilebicek düzeyde olduğunun" yazıldığını belirtiyor.

DHA

balistik füze , pentagon , kuzey kore
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