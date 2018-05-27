Kuzey Kore lideri çok mutlu

Düşman kardeşlerin liderlerinin sürpriz görüşmesinin ardından; ABDBaşkanı Trump, Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un’la planlandığı gibi 12 Haziran’da Singapur’da bir araya gelebileceğini belirtti.

Kore Yarımadası’nın iki ülkesinin liderlerinin dün bir araya geldiği duyuruldu. Güney KoreCumhurbaşkanı Moon Jae-in, bugün açıklanarak fotoğrafları yayımlanan görüşme hakkında açıklama yaptı. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un ABD Başkanı Donald Trump’la gerçekten görüşmek ve Kore Yarımadası’nı nükleer silahlardan arındırmak istediğini ifade etti.

Son bir ayda ikinci kez bir araya gelen liderlerden Kim Jong-un’un fotoğraflardaki gülümsemesi, dünya basınının dikkatini çekti.

Daha sonra açıklama yapan ABD Başkanı Trump da Koreli iki lider arasındaki görüşmenin ‘çok iyi’ gittiğini belirtti. Kim Jong-un’un isteği üzerine yapılan görüşmenin iyi niyetle yapıldığını ifade etti.

Trump, Kuzey Kore lideriyle bir araya gelmesi planlanan zirve için yapılan çalışmaların ‘çok iyi’ gittiğini de söyledi. Daha önceden planlandığı gibi 12 Haziran’da Singapur’da bir araya gelebileceğini belirtti.

Perşembe Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'a mektup yazarak 12 Haziran'da Singapur'da yapılması planlanan zirveye katılamayacağını ifade eden Trump, Cuma günü ise görüşmenin aynı gün, aynı yerde gerçekleştirilebileceğini duyurmuştu.