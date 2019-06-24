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  4. 24 Haziran 2019 07:37

O ülkede beşik gibi sallanıyor ! Korkutan depremler...

Endonezya'nın Papua eyaletinde, 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bu depremin şoku atlatılamadan ülke 7,7 büyüklüğünde bir depremle tekrar sallandı.

O ülkede beşik gibi sallanıyor ! Korkutan depremler...
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Endonezya'da sabah saatlerinde meydana gelen 6 büyüklüğündeki depremin ardından 7,7 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Endonezya Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG), merkez üssü eyalete bağlı Orta Mamberamo bölgesinin 48 kilometre güneydoğusundaki 6 büyüklüğündeki depremin, yerin 15 kilometre altında gerçekleştiğini duyurmuştu.

Depremin can veya mal kaybına neden olup olmadığına ilişkin henüz bir açıklama yapılmamıştı.

BMKG ve Pasifik Tsunami Merkezi de depremin ardından tsunami alarmı vermemişti.

AA

deprem , endonezya
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