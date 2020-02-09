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  4. 09 Şubat 2020 09:03

Tayland'da 21 kişiyi katleden asker öldürüldü

Tayland’ın batısındaki Kançanaburi eyaletine bağlı Muang bölgesinde silahıyla 21 kişiyi öldürüp 42 kişinin yaralanmasına neden olan askerin, vurularak öldürüldüğü bildirildi.

Tayland'da 21 kişiyi katleden asker öldürüldü
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Bangkok Post gazetesinin haberine göre, Jakrapanth Thomma adlı saldırgan asker, Nakhon Ratchasima’da 17 saatten fazla saklandığı alışveriş merkezinde güvenlik güçleri tarafından vurularak öldürüldü.

Ulusal Emniyet Müdürü Chakthip Chaijinda, yaptığı açıklamada, askerin öldürüldüğünü doğruladı. Emniyet müdürü, Başbakan Pyaruth Chan-ocha’nın saldırıya ilişkin detayları basın toplantısında aktaracağını ifade etti.

Surathampithak Kışlası'nda Jakrapanth Thomma adlı asker, dün komutanını ve iki askeri öldürdükten sonra askeri ciple firar etmişti.

Kışladan ayrıldıktan sonra da sivillere ateş açan firari asker, Nakhon Ratchasima kentindeki bir alışveriş merkezinde saklanıyordu.

DEHŞETE DÜŞÜREN PAYLAŞIM

Saldırgan, Humvee isimli bir ordu aracı ve bazı taktik silahlar ile gerçekleştirdiği saldırıyı sosyal medya hesabından yayınladı. Saldırganın, Facebook sayfasında “ölüm herkes için kaçınılmaz" yazdığı ortaya çıktı. Şüpheli ayrıca elinde silah tutan bir fotoğraf da paylaştı. Saldırıya başladıktan sonra bir noktadan yeniden paylaşım yapan saldırgan "Vazgeçmeli miyim?" notunu paylaştıktan sonra Facebook hesabı kapatıldı.

Savunma Bakanlığı Sözcüsü Kongcheep Tantrawanit ise “Bunu neden yaptığını bilmiyoruz. Görünüşe göre delirdi" ifadelerini kullandı.

AA &İHA

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