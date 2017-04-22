28 Nisan Türkiye-AB ilişkilerinde kritik tarih

Gazete, bir üst düzey AB diplomatının “AB Dışişleri Bakanları, konuyu önümüzdeki hafta (28-29 Nisan) Malta’da yapacakları toplantıda gündemlerine alacak ve AB Komisyonu’na, Ankara’nın müzakere kurallarını ihlal edip etmediğini ve bu doğrultuda görüşmelerin askıya alınıp alınmaması gerektiğini araştırmasını isteyecek” dediğini aktardı.

Die Welt gazetesine göre, diplomatik çevrelerde AB Komisyonu’nun “Türkiye’de insan hakları, özgürlük ve demokrasi ilkelerinin ciddi ve sürekli ihlal edildiği” gerekçesiyle, 2005 yılında kabul edilen müzakere zaptının 5.maddesi uyarınca görüşmeleri belirli bir süreliğine durduracağı beklentileri hakim. 5.maddeye dayanarak müzakerelerin durdurulmasına 28 üye ülkenin tamamının değil, AB nüfusunun yüzde 65’ini temsil eden 16 üye devletin onay vermesinin yeterli olacağı belirtiliyor.