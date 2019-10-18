AB Konseyi Başkanı Tusk: ''Bu bir ateşkes değildir''

Brüksel'deki zirvede Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ile birlikte basın toplantısı düzenleyen AB Konseyi Başkanı Donald Tusk, Pence-Erdoğan anlaşmasını eleştirirken, "Bizim beklediğimiz şey, Kuzey Suriye'deki sözde ateşkes değildi" dedi.

"Gerçekte bu bir ateşkes değildir, Kürtlerden kapitülasyon talep edilmesidir" çıkışını yapan Tusk, Türkiye'nin harekatı derhal bitirmesine yönelik AB'nin çağrısını tekrarladı:

"Türkiye'ye askeri eylemini derhal kalıcı şekilde sona erdirme, güçlerini geri çekme ve uluslararası insani yasalara saygı gösterme çağrısını tekrarlamak zorundayız."