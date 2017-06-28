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  4. 28 Haziran 2017 22:28

Acı bilanço açıklandı: 173 ölü...

Birleşmiş Milletler, Rakka'ya düzenlenen operasyonlarda 173 sivilin öldüğünü açıkladı.

Acı bilanço açıklandı: 173 ölü...
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Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Zeyd Raad el Hüseyin, ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyonun terör örgütü DEAŞ kontrolündeki Rakka'ya havadan ve karadan düzenlediği saldırılarda haziran başından bu yana 173 sivilin yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Hüseyin, yaptığı yazılı açıklamada koalisyon güçlerinin kara saldırılarının yoğunlaştığına ve bunun sonucu 100 bine yakın sivilin kapana kısıldığına dikkati çekti.

 
Rakka'daki sivillerin içinde bulunduğu durumdan derin endişe duyduğunu ifade eden Hüseyin, tüm tarafları Rakka'daki sivillerin hayatını riske atmamaya davet etti.

"Siviller hızlı bir askeri zafer uğruna feda edilmemelidir." diyen Hüseyin, ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyonun 1 Haziran'dan bu yana Rakka'ya yönelik hava ve kara saldırılarında iyimser tahminle en az 173 sivilin hayatını kaybettiğini aktardı.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres 21 Haziran'da yaptığı açıklamada, Rakka'nın terör örgütü DEAŞ'ın elinden alınması için yürütülen operasyonlarda sivillerin ve sivil altyapının korunması çağrısında bulunmuştu.

AA

sivil , ölü , abd , rakka , birleşmiş milletler