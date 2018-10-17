Alman havayolu şirketinden rekor iptal kararı

Lufthansa Yönetim Kurulu Üyesi Harry Hohmeister, günlük ortalama 60 uçuşun iptal edilmek zorunda kaldıklarını belirterek, "2018 yılında 18 bin uçuş iptal edildi" dedi.

Yönetim Kurulu Üyesi Hohmeister, iptallerin yanı sıra çok sayıda da gecikmenin yaşandığını ve bağlantılı uçuşlarda transit yolcuların mağduriyetinden dolayı yolculardan özür dilediklerini ifade etti. Meydana gelen uçuş iptallerinin havaalanlarının yetersizliği ve uçuş filosunun yetersiz oluşundan kaynakladığına dikkati çeken Hohmeister, grevler ve olumsuz hava şartları, hava trafik kontrol merkezinin izin vermemesi, güvenlik kontrolleri, uçak arızaları kalkış noktasından olduğu kadar varış noktasındaki olumsuzluklar ve bagaj taşımacılığında problemlerin de buna dahil olduğunu sözlerine ekledi.