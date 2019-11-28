Avrupa Parlamentosu'ndan İstanbul Sözleşmesi'yle ilgili karar

Fransa'nın bir kenti olan Strazburg'da düzenlenen Avrupa Parlementosu (AP) Genel Kurulu'nda, İstanbul Sözleşmesi'nin onaylanması çağrısına yönelik karar tasarısı 91 hayır oyuna karşı, 500 evet oyuyla onaylandı.

Kararda, Bulgaristan, Çekya, Macaristan, Litvanya, Letonya, Slovakya ve İngiltere'nin sözleşmeyi imzaladığı ancak onaylamadığı belirtilerek bazı ülkelerde sözleşme hakkında yanlış bilgi yayarak yürütülen kampanyalar kınandı.

Söz konusu ülkelere acilen İstanbul Sözleşmesi'ni onaylama çağrısı yapılan kararda, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'na da kadına karşı şiddetle mücadeleyi öncelik konusu yapması tavsiye edildi.

AB, 2014'te yürürlüğe giren İstanbul Sözleşmesi'ni 2017'de imzalamıştı. Son veriler, AB genelinde 3 kadından birinin fiziksel ya da cinsel şiddete maruz kaldığını ortaya koyuyor.

İSTANBUL SÖZLEŞMESİ NEDİR?

11 Mayıs 2011'de İstanbul'da imzaya açıldığı için 'İstanbul Sözleşmesi' ismiyle anılan Kadına Yönelik Şiddet ve Aile Dçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi toplumsal cinsiyet eşitliği ilkesine dayanıyor ve her türlü şiddetin engellenebilmesi için eğitimin önemine vurgu yapıyor.

AKP VE YANDAŞLARIN HEDEFİNDEYDİ

Türkiye’nin kadına yönelik şiddetin önlenmesi ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması açısından kabul ettiği İstanbul Sözleşmesi’yle ilgili olarak AKP kanadından ve yandaş basından karşı açıklamalar yapılıyordu. AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sözleşmeyi gündeme getirerek, “Muhafazakâr camianın rahatsız olduğu hükümler var. Eleştiriler duyuyorum” demişti. Erdoğan'ın sözlerinin ardından Yeni Akit ile Yeni Şafak gibi gazeteler “sözleşme yuva yıkıyor, kaldırılsın” çağrıları yapmıştı. Son olarak ise hükümete yakın sendika ve sivil toplum kuruluşları İstanbul Sözleşmesi’nin iptali için kampanyalar düzenleyerek, Meclis’e çağrıda bulunmuştu.