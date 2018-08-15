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  4. 15 Ağustos 2018 21:57

Avrupa Parlamentosu'ndan kritik Türkiye açıklaması

Avrupa Parlamentosu Başkanı Antonio Tajani, sosyal medya hesabından, "Türkiye'de iki Yunan askeri serbest bırakıldığı için mutluyum. İlişkilerin gelişmesi için çok olumlu bir adım olduğuna inanıyorum." dedi.

Avrupa Parlamentosu'ndan kritik Türkiye açıklaması
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Avrupa Parlamentosu Başkanı Antonio Tajani, sosyal medya hesabından "Türkiye'de iki Yunan askeri serbest bırakıldığı için mutluyum. AP için bir endişeydi ve bunu takip ediyordum. İlişkilerin gelişmesi için çok olumlu bir adım olduğuna inanıyorum." dedi.

"DÖRT GÖZLE BEKLİYORUZ"

AB Komisyonunun Göç, İçişleri ve Vatandaşlıktan Sorumlu Komiseri Dimitris Avramopoulos da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye'deki iki Yunan askerinin geri dönüşünü dört gözle bekliyoruz. Türkiye ile Yunanistan ve bir bütün olarak AB arasındaki ilişkiler için önemli bir adım." ifadesini kullandı.

AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker de daha önce Yunan ordusuna mensup iki askerin tahliye edilmesinden memnuniyet duyduğunu ifade etmişti.

İşte Antonio Tajani'nin o tweet'i:


 

 

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