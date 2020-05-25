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  4. 25 Mayıs 2020 20:57

Avrupa'da koronavirüs vakası bulunmayan ilk ülke oldu!

Avrupa'da salgın hızla devam ederken, Karadağ'dan sevindiren haber geldi, Karadağ Başbakanı “Böyle korkunç bir virüse karşı verdiğimiz savaşı kazandık. Karadağ, Avrupa'da aktif korona virüs vakası bulunmayan ilk ülke oldu” açıklamasında bulundu.

Avrupa'da koronavirüs vakası bulunmayan ilk ülke oldu!
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Korona virüs salgını nedeni ile Avrupa'da can kaybı artmaya devam ederken, Karadağ'dan sevindiren haber geldi. Karadağ'da aktif korona virüs vakası kalmadı. Başbakan Milo Djukanovic, bugün yaptığı açıklamada, ülkede aktif korona virüs vakası kalmadığını duyurdu. Djukanovic, “Böyle korkunç bir virüse karşı verdiğimiz savaşı kazandık. Karadağ, Avrupa'da aktif korona virüs vakası bulunmayan ilk ülke oldu” dedi.
Karadağ'da bugüne kadar toplam 324 korona virüs vakası tespit edilirken, 9 kişi ise korona nedeni ile hayatını kaybetmişti.

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avrupa , koronavirüs , karadağ
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