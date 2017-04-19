Banka şubesinde patlama !

Yunanistan'ın başkenti Atina'nın merkezinde yer alan Eurobank şubesinde bombanın patlatıldığı belirtildi.

Atina haber ajansı, saat 22.00 civarında kimliği belirsiz bir kişinin zougla.gr haber sitesinin ofisini arayarak Santazora caddesindeki Eurobank şubesinde 35 dakika sonra patlamanın meydana geleceğini söyledi.

Patlama sonucu banka şubesinde ve yakınındaki binalarda hasar meydana gelirken polis ekipleri bölgeyi kordon altına aldı.

Patlamada ölen veya yaralananlar olup olmadığına ilişkin henüz bir bilgi yok.