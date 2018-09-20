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  4. 20 Eylül 2018 16:13

BM'den Erdoğan-Putin görüşmesiyle ilgili açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya lideri Putin görüşmesi hakkında Birleşmiş Milletler Suriye danışmanı Jan Egeland'dan açıklama geldi.

BM'den Erdoğan-Putin görüşmesiyle ilgili açıklama
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin görüşmesinin ardından Birleşmiş Milletler'in Suriye danışmanı Jan Egeland'dan açıklama geldi.

Birleşmiş Milletler'in Suriye danışmanı Jan Egeland, Türkiye ve Rusya'nın İdlib anlaşması detayları üzerinde halen çalıştıkları hakkında BM'ye bilgi verdiklerini, iki ülkenin büyük bir katliamı engelleyebileceklerini söyledi.

Hafta başında Rusya'nın Soçi kentinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bir araya gelerek Suriye konusunda bir mutabakat gerçekleştirmiş, ülkelerden de İdlib için önemli bir adım atıldığına dair destek açıklamaları gelmişti.

birleşmiş milletler , erdoğan , putin
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