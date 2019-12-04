Çocukken tecavüz eden öz ağabeyiyle yüzleşti !

İngiltere'de bir televizyon programı ülkenin gündemine oturmayı başardı. Zira programa katılan bir kadın çocukken kendisine tecavüz eden öz abisiyle canlı yayında yüzleşti!

Kanal 4'te yayınlanan 'The Family Secret (Aile Sırrı)" isimli reality programında 33 yaşındaki Kath isimli kadın kendisi henüz 7 yaşındayken haftada en az üç kez dört yıl boyunca erkek kardeşi Robert'ın tecavüzüne uğradığını söyledi.

Ancak insanları asıl ekrana kilitleyen bu itirafın yüzleşme şeklinde yaşanması oldu.

Başına gelenleri 25 yıl boyunca anlatmadığını çünkü kimsenin ona inanmayacağını söyleyen kadın 32 yaşında anne olduktan sonra başına gelenleri ailesine anlatmaya karar verdi.

Polise gitmeyen kadın bunun gerekçesini ise olayın cezai ehliyet bulunmadığı yaşlarda yaşanması ve bu yüzden Robert'ın ceza almayacak olması olarak gösterdi.

Yüzleşmede ise yaşanan diyalog oldukça dikkat çekti.

Robert yıllar önce yaşananları 'cinsel ilişki' olarak nitelerken Kath abisinin lafını keserek 'hayır cinsel ilişki değildi, sen bana tecavüz ettin' dedi.

Öte yandan yaşanan sapıklıkları tüm ayrıntılarıyla anlatan Kath'in söyledikleri inanılmazdı.

Program sosyal medyanın kısa sürede gündemine otururken çoğu kullanıcı programı inanılmaz derecede provokatif ve duygu sömürücü buldu.

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı ise programın bir kurgudan ibaret olduğunu öne sürdü.