Faiz kararının ardından Dolar, Euro ve altında son durum

TCMB'nin Nisan ayı politika faiz kararını açıklamasının ardından başta Dolar, Euro ve altın olmak üzere hem döviz hem de değerli metallerde Türk Lirası karşısındaki yüksek seyir tüm hızıyla devam ediyor. İşte Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarda son durum...

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Piyasalarda gözler Merkez Bankası'nın bugünkü toplantısına çevrilmişti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlığında bugün toplandı ve Nisan ayı faiz kararını açıkladı.

Buna göre; Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 50 düzeyinde sabit tutulmasına karar verdi.

TCMB'den Nisan ayı politika faiz kararına ilişkin yapılan açıklamada "Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 50 düzeyinde sabit tutulmasına karar vermiştir. Mart ayında aylık enflasyonun ana eğilimi, devam eden zayıflamaya rağmen öngörülenden yüksek gerçekleşmiştir. Tüketim malı ve altın ithalatındaki seyir cari dengedeki iyileşmeye katkı verirken, yakın döneme ilişkin diğer göstergeler yurt içi talepte direncin sürdüğüne işaret etmektedir. Hizmet enflasyonundaki yüksek seyir ve katılık, enflasyon beklentileri, jeopolitik riskler ve gıda fiyatları enflasyonist baskıları canlı tutmaktadır. Kurul, enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışlarının öngörüler ile uyumunu yakından takip etmektedir. " ifadeleri yer aldı.

TCMB'de geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi 500 baz puan artırılarak yüzde 50 seviyesine yükseltilmişti. Piyasalar, TCMB’nin nisan ayı PPK toplantısında faizlere ilişkin herhangi bir karar almasını beklemiyordu.

Dolar, Euro, Sterlin ve Japon Yeni

Güne 32,57 TL'den başlayan Dolar 32,53 TL'den,

34,99 TL'den başlayan Euro 34,97 TL'den,

40,68 TL'den başlayan Sterlin 40,80 TL'den,

21,02 TL'den başlayan Japon Yeni ise 21 TL'den işlem görüyor.

Önceki günkü kapanışta Dolar 32,51 TL'den, Euro 34,79 TL'den, Sterlin 40,48 TL'den, Japon Yeni ise 21,00 TL'den işlem görmüştü.

Ons altın, gram altın, çeyrek altın ve gümüş

Güne 2 bin 316 Dolar'dan başlayan Ons altın 2 bin 328 Dolar'dan,

2 bin 425 TL'den başlayan Gram altın 2 bin 429 TL'den,

4 bin 86 TL'den başlayan Çeyrek altın 4 bin 84 TL'den,

16 bin 811 TL'den başlayan Cumhuriyet altını 16 bin 803 TL'den,

28,41TL'den Gümüş ise 28,58 TL'den fiyatlanıyor.

Önceki günkü kapanışta Ons altın 2 bin 328 Dolar'dan, Gram altın 2 bin 432 TL'den, Çeyrek altın 4 bin 86 TL'den, Cumhuriyet altını 16 bin 811 TL'den, Gümüş ise 28,52 TL'den fiyatlanmıştı.

Bitcoin ve Ethereum'da son durum

Yeni yıla yükselişle başlayan ancak Bitcoin yarılanması sürecinde büyük kan kaybeden kripto para piyasalarında çalkantılı seyir devam ediyor.

Güne 64 bin 304 Dolar'dan başlayan Bitcoin 63 bin 526 Dolar'dan,

3 bin 155 Dolar'dan başlayan Ethereum ise 3 bin 85 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent petrol fiyatları

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor.

Güne 87,73 Dolar'dan başlayan Brent petrolün varil fiyatı da 87,35 Dolar'dan işlem görüyor.