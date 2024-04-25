TCMB kritik faiz kararını açıkladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası merakla beklenen Nisan ayı politika faiz kararını açıkladı. Geçen ay politika faizini 500 baz puan artıran bankanın, bu ayı pas geçmesi bekleniyordu.

Piyasalarda gözler Merkez Bankası'nın bugünkü toplantısına çevrilmişti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlığında bugün toplandı ve Nisan ayı faiz kararını açıkladı.

Buna göre; Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 50 düzeyinde sabit tutulmasına karar verdi.

TCMB'de geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi 500 baz puan artırılarak yüzde 50 seviyesine yükseltilmişti. Piyasalar, TCMB’nin nisan ayı PPK toplantısında faizlere ilişkin herhangi bir karar almasını beklemiyordu.

TCMB'den Nisan ayı politika faiz kararına ilişkin yapılan açıklamada "Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 50 düzeyinde sabit tutulmasına karar vermiştir. Mart ayında aylık enflasyonun ana eğilimi, devam eden zayıflamaya rağmen öngörülenden yüksek gerçekleşmiştir. Tüketim malı ve altın ithalatındaki seyir cari dengedeki iyileşmeye katkı verirken, yakın döneme ilişkin diğer göstergeler yurt içi talepte direncin sürdüğüne işaret etmektedir. Hizmet enflasyonundaki yüksek seyir ve katılık, enflasyon beklentileri, jeopolitik riskler ve gıda fiyatları enflasyonist baskıları canlı tutmaktadır. Kurul, enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışlarının öngörüler ile uyumunu yakından takip etmektedir. " ifadeleri yer aldı.

Politika faizi yıl sonu beklentileri

Ekonomistlerin politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin medyan değeri, faizin yüzde 50'de sabit bırakılması yönünde oldu. Yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 45 oldu. Öte yandan ABD’li yatırım bankası Goldman Sachs ve Alman Deutsche Bank, nisan ayı toplantısı için ortak bir şekilde politika faizinin yüzde 50 seviyesinde bırakılacağını öngördü. Ancak 2024 yılı sonu için farklı tahminler geldi. Deutsche Bank analistleri enflasyonist risklerin devam etmesi ve enflasyon beklentilerinin çıpalanmaması halinde ikinci çeyrekte ekstra artışlar gelme ihtimalini kabul etmekle birlikte politika faizinin yıl sonuna dek muhtemelen yüzde 50 seviyesinde sabit kalacağını öngördü ve 2024 yılı için beklentisini yüzde 45 seviyesinde sabit tuttu. Goldman Sachs tarafından ise daha ilginç bir tahmin geldi. Banka, TCMB’nin yıl içerisinde 20 puanlık faiz indirimi gerçekleştireceğini öngördü ve 2024 yıl sonu faiz beklentisini yüzde 30 olarak açıkladı.

Piyasa katılımcıları anketi ne diyordu ?

TCMB'nin piyasa katılımcıları anketine göre ise cari ay ve 3 ay sonrası için beklenti yüzde 50 oldu. 12 ay sonrası için politika faizi beklentisi de yüzde 36,96'dan yüzde 38,18'e çıktı.

TCMB, faiz indirimine ne zaman başlar?

Enflasyon görünümündeki bozulmayı gerekçe gösterilerek agresif sıkılaştırma döngüsüne şubat ayında ara verilmesinin ardından mart ayında faiz oranı 500 baz puan artırıldığını aktaran Reuters, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ekonomik büyümeyi desteklemek için savunduğu düşük faiz politikasını tersine çevirerek 2023 Haziran ayından bu yana faizleri artırdığına dikkat çekti.

Ekonomistlerin, Merkez Bankası'nın 4. çeyreğe kadar faiz indirimi yapmayacağını öngördüklerini aktaran Reuters, politika yapıcıların aylık enflasyonun ana eğiliminde belirgin bir düşüş görülene kadar sıkı duruşu sürdürüceğini ifade ettiğini belirtti.

Faizde 2025 beklentileri

4. çeyrekte faizin 250 baz puan düşürülerek oranın %47,5'e çekileceği ifade edilen anket sonuçlarına göre gelecek yıl daha fazla azalmanın görüleceği ve 2025 sonuna kadar bu oranın %30,0 ​​olacağı aktarıldı.

Reuters'in haberinde, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın, Washington'da düzenlenen bir panelde faiz artırım döngüsünün sona erdiğini ve enflasyonun yıl sonuna kadar %36 hedefine ulaşma yolunda ilerlediğini söylediğine de değinildi.

Öte yandan, Türkiye'nin bu yılı yüzde 44,2 enflasyon ortalamasıyla kapatacağı konusunda ekonomistlerin görüşlerinin olduğu aktarıldı.

TCMB'nin Faiz Oranlarına İlişkin Basın Duyurusu

Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 50 düzeyinde sabit tutulmasına karar vermiştir.

Mart ayında aylık enflasyonun ana eğilimi, devam eden zayıflamaya rağmen öngörülenden yüksek gerçekleşmiştir. Tüketim malı ve altın ithalatındaki seyir cari dengedeki iyileşmeye katkı verirken, yakın döneme ilişkin diğer göstergeler yurt içi talepte direncin sürdüğüne işaret etmektedir. Hizmet enflasyonundaki yüksek seyir ve katılık, enflasyon beklentileri, jeopolitik riskler ve gıda fiyatları enflasyonist baskıları canlı tutmaktadır. Kurul, enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışlarının öngörüler ile uyumunu yakından takip etmektedir.

Mart ayında atılan adımların etkisiyle finansal koşullar önemli ölçüde sıkılaşmıştır. Parasal sıkılaştırmanın krediler ve iç talep üzerindeki etkileri yakından izlenmektedir. Kurul, parasal sıkılaştırmanın gecikmeli etkilerini de göz önünde bulundurarak politika faizinin sabit tutulmasına karar vermekle birlikte, enflasyon üzerindeki yukarı yönlü risklere karşı ihtiyatlı duruşunu yinelemiştir. Aylık enflasyonun ana eğiliminde belirgin ve kalıcı bir düşüş sağlanana ve enflasyon beklentileri öngörülen tahmin aralığına yakınsayana kadar sıkı para politikası duruşu sürdürülecektir. Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda ise para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır. Para politikasındaki kararlı duruş; yurt içi talepte dengelenme, Türk lirasında reel değerlenme ve enflasyon beklentilerinde düzelme vasıtası ile aylık enflasyonun ana eğilimini düşürecek ve dezenflasyon 2024 yılının ikinci yarısında tesis edilecektir.

Kurul; makroihtiyati politikaları, piyasa mekanizmasının işlevselliğini ve makro finansal istikrarı koruyacak nitelikte uygulamayı sürdürmektedir. Bu çerçevede, kredi büyümesi ve mevduat faizinde öngörülenin dışında gelişmeler olması durumunda parasal aktarım mekanizması desteklenmeye devam edilecektir. Likidite gelişmeleri yakından takip edilerek, gerektiğinde sterilizasyon araçlarının etkin şekilde kullanılması sürdürülecektir.

Kurul, politika kararlarını parasal sıkılaştırmanın gecikmeli etkilerini de dikkate alarak, enflasyonun ana eğilimini geriletecek ve enflasyonu orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirleyecektir.

Enflasyon ve enflasyonun ana eğilimine ilişkin göstergeler yakından takip edilecek ve Kurul, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanacaktır.

Kurul, kararlarını öngörülebilir, veri odaklı ve şeffaf bir çerçevede alacaktır.

Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti beş iş günü içinde yayımlanacaktır.