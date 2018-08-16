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  4. 16 Ağustos 2018 10:28

Erdoğan'a hakarete soruşturma

Hollanda'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret eden bir kişi hakkında soruşturma başlatıldı.

Erdoğan'a hakarete soruşturma
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Hollanda'daki Ülkedeki yerel medyada çıkan haberlere göre Hollanda savcılığı, Türkiye'nin Lahey Büyükelçiliğinin şikayeti üzerine, 2016'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret eden 64 yaşındaki bir kişi hakkında soruşturma başlattı.

Haberlerde, zanlının Türkiye'nin Lahey Büyükelçiliğine birçok kez Erdoğan'a karşı hakaret içeren ifadeler ile Erdoğan'ı Hitler'e benzeten fotoğrafın bulunduğu elektronik posta gönderdiği belirtildi.

CUMA GÜNÜ İLK DURUŞMASI YAPILACAK

"Hakaret, memura hakaret ve dost ülkenin liderine hakaret" yasası çerçevesinde hakkında soruşturma başlatılan zanlının cuma günü ilk duruşmasının yapılacağı kaydedildi.

Hollanda'da dost ülkenin liderine hakarete 8 aya kadar hapis cezası uygulanabiliyor.

 

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