Fransa akaryakıt zamlarını iptal etti

Fransa’da hükümet, 17 Kasım’dan bu yana ülkeyi kasıp kavuran ‘Sarı Yelekliler’ hareketini yatıştırmak üzere altı ay süreyle askıya aldığı akaryakıt zammını tamamen iptal etti.

Associated Press haber ajansına konuşan Cumhurbaşkanlığı Sarayı’dan bir yetkili, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un vergiden kurtulma yönünde karar aldığını söyledi. Başbakan Edouard Philippe ise milletvekillerine “verginin 2019 bütçesinden çıkarıldığını ve hükümetin diyaloğa hazır olduğunu” söyledi. Grup adına konuşanlardan biri olan Jacline Mouraud, Macron’un hamlesini “geç kalınmış bir adım” olarak nitelendirdi.

Mouraud, birbirine benzemez kesimlerden oluşan grupların ne yapacaklarına karar vereceğini söylerken, birçoklarının gösterilere devam edeceğini savundu. Mouraud’a göre; zammı tamamen geri almak “doğru yönde atılmış fakat Sarı Yelekliler hareketini temel olarak değiştirmeyecek bir adım.” Fransa lideri Macron iktidarına yönelik en ciddi tepki olarak görülen eylemlerde dört kişi hayatını kaybetmişti.

PROTESTOLAR

Fransa'da akaryakıt zamlarına ve ekonomik şartların kötüleşmesine tepki olarak 17 Kasım'da başlayan sarı yeleklilerin eylemleri, ülkede son yılların en şiddetli protestosuna dönüştü.

Genellikle şehir merkezlerindeki yüksek kiralar nedeniyle kırsal bölgelere yerleşenlerden oluşan göstericiler, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan akaryakıt vergilerini düşürmesini ve ekonomik koşulların iyileştirilmesini talep ediyor.

Başkent Paris'in Champs-Elysees Caddesi çevresinde 1 Aralık'ta düzenlenen, binlerce kişinin katıldığı gösteride polisin eylemcilere sert müdahalesi, sokaklarda araçların ve çöp bidonlarının yakılması, iş yerlerinin yağmalanması, sık aralıklarla ses bombalarının patlatılması ve alevlerin yükselmesi kenti "kaosa" sürüklemişti.

Champs-Elysees çevresindeki birçok restoran, kafe ve mağaza, protestolar nedeniyle kepenk indirmiş ve çevrede de 3 ila 4 milyon avroluk hasar oluşmuştu. Ülkenin birçok kentindeki gösterilerde de cadde ve yollar kapatılmıştı.

Gösterilerin başından bu yana çıkan olaylarda 3 kişi hayatını kaybetmiş, 222'si güvenlik görevlisi 1043 kişi yaralanmış ve 1424 kişi gözaltına alınmıştı.