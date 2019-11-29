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  4. 29 Kasım 2019 18:57

Fransa Türkiye'nin Paris Büyükelçisi bakanlığa çağırdı

Fransa Dışişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mevkidaşı Macron hakkındaki sözleri sonrası Türkiye'nin Paris Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığı'na çağıracaklarını açıkladı.

Fransa Türkiye'nin Paris Büyükelçisi bakanlığa çağırdı
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Fransa Dışişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklamanın ardından Türkiye'nin Paris Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa'yı bakanlığa çağıracaklarını duyurdu.

Reuters'in haberine göre açıklamada, Erdoğan'ın 'aşağılayıcı' yorumları nedeniyle bu kararın alındığı belirtildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Barış Pınarı Harekatı'na istinaden söylediği "NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti" ifadesine yanıt vererek "Önce sen kendi beyin ölümünü bir kontrol ettir" demişti.

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fransa , dışişleri bakanlığı
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