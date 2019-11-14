Havacılıkta tarihi gün... 19 saat uçacak

Avustralya’nın Qantas Havayolu şirketi, havacılık tarihinin en uzun ticari uçuşunun denemelerine başladı. Londra'dan bu sabah havalanan Boeing 787-9 Dreamliner tipi uçağın, 19 saatlik direkt uçuşun ardından Avustralya’nın Sydney kentine ulaşması bekleniyor.



İngiltere’nin başkenti Londra'daki Heathrow Havalimanı’ndan sabah yerel saatle 06.00'da yaklaşık 100 ton yakıtla havalanan uçak toplamda 17 bin 800 km yol kat edecek.

Deneme için 50 yolcunun bulunduğu uçak Sydney'e ulaştığında bu havacılık tarihinde yapılmış en uzun ticari uçuş olarak tarihe geçecek.

Uçak 19 saati aşması beklenen uçuşta Avrupa'nın üzerinden Rusya, Kazakistan ve Çin hava sahalarını geçecek. Uçuş boyunca dört pilotun görev yapması bekleniyor.

Uçuşta Melbourne Monash Üniversitesi'nden uzmanlar da yer alırken, pilotlar, kabin ekibi ve yolcular üzerindeki etkilerini gözlemleyecek. Yolculuk boyunca uçağın üreticisi Boeing de uçaktan gelen verileri analiz edecek.