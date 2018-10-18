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  4. 18 Ekim 2018 17:18

Hollanda ve İngiltere'den Suudilere şok !

Hollanda Maliye Bakanı ve İngiltere Ticaret Bakanı, Suudi Arabistan'da düzenlenecek olan yatırım konferansına katılmama kararı aldı.

Hollanda ve İngiltere'den Suudilere şok !
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Hollanda Maliye Bakanı Hoekstra ve İngiltere Ticaret Bakanı Fox, 23-25 Ekim'de Riyad'da düzenlenecek  yatırım konferansına katılmama kararı aldıklarını duyurdu.

Hollanda Maliye Bakanı Wopke Hoekstra'nın, Suudi  Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın himayesinde 23-25 Ekim'de  Riyad'da düzenlenecek yatırım konferansına katılmayacağı bildirildi. 

Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok, yaptığı yazılı açıklamada, Maliye  Bakanı Hoekstra'nın, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın  himayesinde 23-25 Ekim'de Riyad'da düzenlenecek yatırım konferansına  katılmayacağını duyurdu.

Suudi hükümetinin, Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal  Kaşıkçı'nın kaybolmasına ilişkin henüz tatmin edici bir açıklama yapmadığını  belirten Blok, bu nedenle Bakan Hoekstra'nın söz konusu konferansa katılmasının  iptal edildiğini belirtti.

Blok, gazeteci Kaşıkçı'nın durumu ile ilgili bu zamana kadar elde  edilen bilgilerin göz önünde bulundurulduğunda, gelecek aylarda planlanmış ticari  ilişkiler ziyaretlerinin de şu anda siyasi seviyede makul olmadığı düşüncesinde  olduklarını ifade etti.

Daha sonra İngiltere Ticaret Bakanı Liam Fox da konferansa katılmama kararı aldığını duyurdu.

Fransa ve IMF de çekilmişti 

Washington Post'un Suudi yazarı Cemal Kaşıkçı'nın akıbetinin  belirsizliğini koruması nedeniyle, Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, ABD'nin  en büyük finansal kuruluşlarından JPMorgan Chase'in Üst Yöneticisi (CEO) Jamie  Dimon, Blackrock'un CEO'su Larry Fink, Blackstone'un CEO'su Stephen Schwarzman,  Google Cloud'ın CEO'su Diane Greene ve Londra Borsası CEO'su David Schwimmer,   Riyad'daki konferansa katılmaktan vazgeçtiklerini duyurmuştu.

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Christine Lagarde da önceki gün  yaptığı açıklamada konferansa katılmayacağını bildirmişti.

Geçen hafta da Dünya Bankası Grubu Başkanı Jim Yong Kim, Uber'in  CEO'su Dara Khosrowshahi, Ford'un Yönetim Kurulu Başkanı Bill Ford, AOL'nin  kurucusu Steve Case, Viacom'un CEO'su Bob Bakish ve Google'ın eski  yöneticilerinden Kai-Fu Lee konferansa katılmayacaklarını açıklamıştı.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın ülkesinin 2030  Vizyonunu tanıtmak amacıyla geçen yıl başlattığı FII konferansının, Suudi  gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın 2 Ekim'de İstanbul'daki Suudi Arabistan  Başkonsolosluğuna girdikten sonra kaybolmasına bağlı olarak alınan çekilme  kararlarına rağmen yapılıp yapılmayacağı merak ediliyor.

Suudi reformistler için önemli bir platform olan Al Watan gazetesine  katkı veren ve aynı zamanda Washington Post gazetesinde yazılar yazan Cemal  Kaşıkçı'dan, 2 Ekim Salı günü resmi işlemler için Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna gittikten sonra bir daha haber alınamamıştı.

Emniyet kaynaklarınca yapılan değerlendirmede, Kaşıkçı'nın gittiği  Suudi Arabistan Başkonsolosluğundan bir daha çıkmadığı teyit edilirken,  başkonsolosluk binasında aynı saatlerde, 2 uçakla İstanbul'a gelen ve aralarında  yetkililerin de yer aldığı 15 Suudi vatandaşının bulunduğu ve bu kişilerin daha  sonra geldikleri ülkelere döndükleri belirlenmişti.

AA

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