İtalya'da koronavirüsten 23 kişi daha hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, ülkedeki aktif koronavirüs vaka sayısı 933'lük düşüşle 15 bin 563'e geriledi. Bugüne kadar Kovid-19 bulaşanların sayısı ise 240 bin 578'e ulaştı. Son 24 saatte 142 yeni vaka kaydedildi.

İyileşenlerin sayısı bugün 1052'lik artışla 190 bin 248'e çıktı.

Kovid-19’dan hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 23 daha artarak 34 bin 767'ye yükseldi. Dün 6 olan günlük ölüm sayısının bugün arttığı gözlendi.

Ülke genelinde bugüne kadar 5 milyon 390 bin 110 test yapıldı.