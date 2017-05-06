İtalyanlar milli değerimize yasak getirdi

The Guardian'da yer alan habere göre yetkililer, şehrin kültürel mirasını ve geleneklerini korumak için dilim pizza satan dükkanlar da dahil olmak üzere bazı dükkanlara limit getirdi. Şehirdeki el yapımı dondurma satan dükkanların yeni kısıtlamalardan hariç tutulacağı belirtildi.

'KEBABA VEYA BAŞKA YİYECEKLERE DÜŞMANLIĞIMIZ YOK'

Konuyla ilgili açıklama yapan Venedik turizm şefi Paola Mar, "Venedik'in kültürel mirasını korumak ve geliştirme politikamızla uyumlu olmayan bazı aktivitelere sınırlama getirmek istiyoruz" dedi.

Kebaba veya başka bir yiyeceğe herhangi bir düşmanlığı olmadığını söyleyen Mar, "Bizim gibi çok fazla turist alan şehirlerde, şehrin kendi kimliğini kaybetme riski oluşuyor. Öne çıkarmamız gereken bazı yerel ürünler var. Bu şehrin ruhu ve sürdürülebilirlik için de daha iyi olacaktır" ifadelerini kullandı.

PİKNİK ALANLARI KURULACAK

Mar, turist bölgelerindeki fast food kültürünü seyrekleştirmek için şehirde bazı piknik alanları kurmayı da planladıklarını söyledi.

Geçtiğimiz yıl bir diğer İtalyan şehri Verona, yeni kebap dükkanı açılmasını yasaklamış, Floransa'da ise açılan tüm yeni restoranlarda satılan ürünlerin en az yüzde 70'inin yerel olması şartı getirilmişti.



