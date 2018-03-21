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  4. 21 Mart 2018 17:14

Merkel'den küstah Afrin açıklaması !

Almanya Başbakanı Merkel, Suriye'deki Afrin operasyonu hakkında küstah açıklamalarda bulundu.

Merkel'den küstah Afrin açıklaması !
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Almanya Başbakanı Angela Merkel, Suriye'nin Afrin bölgesinde terör unsurlarına karşı yürütülen Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili küstah bir açıklamada bulundu. Merkel, "Afrin'de yaşananlar kabul edilemez" dedi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Bundestag’da milletvekillerine seslendiği konuşmada Türkiye’nin terör örgütü YPG/PYD unsurlarına karşı yürüttüğü operasyonla ilgili sert ifadeler kullandı. “Türkiye’nin, güvenlik kaygılarına rağmen, Afrin’de yaptıkları kabul edilemez” diye konuşan Merkel, “Yaşananları şiddetle kınıyorum” dedi.

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