Notre Dame Katedrali'nin akıbeti belli oldu

Katolik dünyasının lideri Papa Françesko katedralin yenilenmesi çalışmaları için tam işbirliği çağrısında bulundu. Milyarder Pinault ailesiyle Bernard Arnault’un yeniden inşa çalışmaları için 100’er milyon Avro, Paris şehri yönetiminin 50 milyon Avro bağış yapacağı gündeme yansıdı. Fransız enerji devi Total de 100 milyon Avro'luk destek vaadini açıkladı.

Dünya mirasının önde gelen yapılarından Notre Dame Katedrali’ndeki yangın gerek Fransa gerekse yurtdışında derin üzüntü yarattı. Yenileme çalışmalarının sürdüğü, tarihi 12. yy’a uzanan gotik mimarinin önde gelen yapısında önceki akşam başlayan yangın 400’ü aşkın itfaiyecinin çalışmaları sonucunda 9 saat sonra kontrol altına alınabildi. Paris’in merkezindeki katedralin alevlere bürünmüş görüntüsü, yüzlerce yıla tanıklık eden çatısının, 93 metre yüksekliğindeki kulelerinden birinin çöküşü canlı olarak yayımlandı. Bu arada Victor Hugo’nun ünlü “Notre Dame’ın Kamburu” eserinin dün Amazon’da en çok satanlar listesinde birinci sıraya yükseldiği de gündeme yansıdı.

Yetkililerden kötünün iyisi misali “ana yapının kurtarıldığı” açıklaması geldi. Yangının nedenine ilişkin soruşturma da sürüyor. İlk veriler ışığında, Katolik dünyasının en önemli yapılarından biri kabul edilen katedralin halihazırda yenileme çalışmalarının yapıldığı tahta bölümünde yangının çıkmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Paris Savcılığı da dün ilk soruşturmanın yangının kundaklama değil, kaza ile çıktığına işaret ettiğini açıkladı.

Eserler Louvre Müzesi’ne gönderilecek

Fransa Kültür Bakanlığı katedraldeki sanat eserlerinin Louvre Müzesi’ne gönderileceğini belirtti.

8 asırlık gurur...

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron olayın duyulmasının ardından bölgeye giderek yetkililerden bilgi aldı. Olayı “trajedi” olarak nitelendirerek “Notre Dame tarihimiz, edebiyatımız ve ruhumuzun bir parçası, tüm büyük olaylarımızın, salgınlarımızın, savaşlarımızın, özgürlüklerimizin yeri, hayatımızın merkez üssü” diye konuştu.

Macron, derin üzüntünün farkında olduğunu söyleyerek “Gurur duyalım çünkü bu katedrali 800 yıldan daha uzun bir süre önce biz inşa ettik ve yüzyıllar boyunca büyütüp geliştirdik. Şimdi birlikte yeniden inşa edeceğiz” dedi.

Üzüntü mesajları yağdı

Paskalya öncesi meydana gelen ve bir itfaiye erinin yaralandığı yangınla birlikte dünya genelinden derin üzüntü ve destek mesajları yükseldi. Avrupa Birliği (AB) “Notre Dame tüm insanlığa aittir” açıklaması yaptı. BM’den “Dünya mirasının eşsiz örneklerinden biri... Düşüncelerimiz Fransa ile” vurgusu yapıldı. UNESCO da “Bu eşsiz mirası yenileme ve koruma için Fransa ile birlikteyiz” ifadesini kullandı. İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, “Fransızlar için, Avrupalı hepimiz için kalpte bir yıkım” değerlendirmesinde bulundu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Macron’a gönderdiği telgrafla Fransız halkının duyduğu acıyı paylaştığını ifade etti. Eski ABD Başkanı Barack Obama, “Bir tarihin yok oluşunu izlerken yas tutmak bizim doğamızda var, ama aynı zamanda yarın için yeniden inşa etmek de...” sözleriyle trajediyi değerlendirdi.