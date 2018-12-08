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  4. 08 Aralık 2018 16:08

TRT'ye Paris’te sert tepki

Türkiye’deki Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi üyesi olduğu öğrenilen bir eylemcinin Paris'te TRT ekibine verdiği tepki kameralara böyle yansıdı.

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Dünyanın dört bir yanından destek alan gösterileri, bugün TRT ekibi de izledi. Türkiye’deki Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi (SYKP) üyesi olduğu öğrenilen bir eylemcinin TRT ekibini Paris’te görmesiyle yaşananlar kameraya çekildi. Eylemci "Bakın arkadaşlar, TRT! Kendi ülkelerinden hiçbir eylemi vermeyen, ezilenlere yapılan hiçbir zulmü göstermeyen, işçi ölümlerini haber yapmayan TRT, burada Fransa'yı haber yapıyor" diyerek tepki gösterdi.

"Macron da gidecek, Tayyip de gidecek, siz de gideceksiniz" diyen eylemci, bu anları kayıt altına alırken, TRT ekibinin oradan uzaklaşması da dikkatlerden kaçmadı.

fransa , trt , paris , protesto
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