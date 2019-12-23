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  4. 23 Aralık 2019 12:04

Türk diplomatın aracı kundaklandı

Yunanistan'da Türk Konsolosluğu'nda çalışan bir diplomatın aracı kundaklandı. Kundaklamaya neden olan kişilerin kimliği henüz belirlenemedi.

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Selanik’te saat 02.35 sularında, kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından Türk Konsolosluğu'nda çalışan bir diplomatın aracı ateşe verildi.

BAŞKA ARAÇLARA SIÇRAMASI ENGELLENDİ

Aracın arka lastiklerine parafin yerleştirilerek alev almasına neden olundu. İtfaiye ekiplerinin olaya kısa sürede müdahale etmesiyle alevlerin başka araçları sıçraması engellendi. Olay sırasında araçta bulunmayan Türk diplomata olay yerinde bulunan kişilerce bilgi verildi ve diplomat kısa sürede olay yerine geldi.

POLİS İNCELEME BAŞLATTI

Olayın gerçekleştiği Ioannis Varvakis Caddesi'nde olay anından itibaren Acil Eylem ve Güvenlik görevlileri yer aldı. İtfaiye ekipleri ve Yunan Polis Patlayıcı Kontrol Birimi tarafından araçta kontroller yapıldı. Polis olay hakkındaki incelemelerini sürdürüyor.

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