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  4. 31 Ekim 2019 19:00

Türk İslam Birliği Genel Merkezi'nde bomba paniği

Almanya'nın Köln kentindeki Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Genel Merkezi ile bünyesindeki Köln Merkez Camisi için bomba ihbarında bulunuldu. Polis ihbar sonrası gerekli güvenlik önlemlerini aldı.

Türk İslam Birliği Genel Merkezi'nde bomba paniği
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Almanya'nın Köln kentindeki Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Genel Merkezi ile bünyesindeki Köln Merkez Camisi, telefonla yapılan bomba ihbarı nedeniyle boşaltıldı.

Genel merkez yerleşkesini güvenlik şeridiyle kapatan polis, binaları ve camiyi boşaltarak bomba araması başlattı.

Edinilen bilgiye göre, yerel saatle 14.49'da kimliği belirsiz bir şahıs telefonla DİTİB'i arayarak bomba ihbarında bulundu. Bunun üzerine DİTİB yetkilileri, durumu polise aktardı. İhbar üzerine gelen polis, bina çevresini güvenlik şeridiyle kapattı.

Polis, ikindi namazı sonrası camiyi boşaltarak, özel ekipler ve eğitimli köpeklerle cami ve binalarda bomba araması başlattı. Camide arama sürüyor.

AA

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