  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Avrupa
  4. 13 Ekim 2019 14:45

Türkiye'den Avrupa ülkelerine PKK çağrısı

Dışişleri Bakanlığı, Avrupa ülkelerinde PKK yandaşlarının eylemlerinin arttığını belirterek tedbirlerin artırılması için çağrıda bulundu.

Türkiye'den Avrupa ülkelerine PKK çağrısı
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Barış Pınarı Harekatımızın başlamasıyla birlikte PKK unsurlarının, özellikle Avrupa ülkelerinde şiddet içeren gösteri ve eylemlerinde artış gözlemliyoruz. PKK'nın eylemlerine karşılık,  yurt dışındaki diplomatik temsilciliklerimizin, vatandaşlarımızın, personelimizin ve Türk çıkarlarının can ve mal güvenliğinin korunması amacıyla ilgili ülkelerden alınan tedbirlerin artırılmasını ve bu konuda azami hassasiyetin gösterilmesini bekliyoruz.

DHA

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
pkk , dışişleri bakanlığı , avrupa
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM