Türkiye’den Hollanda’ya Türkeş yanıtı

15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümünde Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş'in Hollanda'ya yapacağı ziyaret öncesi Hollanda parlamentosundan küstah bir açıklama geldi.

Reuters'ın son dakika olarak duyurduğu habere göre Hollanda parlamentosu, 15 Temmuz darbe girişiminin yıldönümünde Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş'in ülkeyi ziyaret etmesinin hoş karşılanmayacağını açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı, Türkeş veya diğer Türk hükümet üyelerinin ülkeye gelmesinin istenmediği de ekledi.

ANKARA'DAN ÇOK SERT YANIT

Türk Dışişleri Bakanlığı’ndan Hollanda’nın 15 çıkışına ise sert yanıt geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada “Tuğrul Türkeş’in ziyaretinin engellenmesi ibret vericidir” denildi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Hüseyin Müftüoğlu, "15 Temmuz darbe girişiminin yıldönümü vesilesiyle yurtiçinin yanı sıra vatandaşlarımızın yoğun olduğu bazı Avrupa ülkelerinde de anma etkinliklerinin yapılması öngörülmektedir. Hollanda tarafından yapılan beyan, bu ülkede demokrasi anlayışını göstermesi açısından ibret vericidir" dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Müftüoğlu, 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümüne ilişkin etkinlik kapsamında, Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş'in Hollanda'ya gerçekleştirmesi öngörülen ziyaretine bu ülkenin tepkisiyle ilgili kendisine yöneltilen bir soruyu yanıtladı.

Hollanda tarafından yapılan açıklamanın, ülkedeki demokrasi anlayışını göstermesi açısından ibret verici olduğunu belirten Müftüoğlu, şunları kaydetti:

"15 Temmuz darbe girişiminin yıldönümü vesilesiyle yurtiçinin yanı sıra vatandaşlarımızın yoğun olduğu bazı Avrupa ülkelerinde de anma etkinliklerinin yapılması öngörülmektedir. İkili ilişkilerimizden bağımsız olarak söz konusu ülkelerde öngörülen etkinliklerin amacı, hain darbe girişimi karşısında demokrasiye sahip çıkılması ve bu uğurda şehit düşenleri, gazi olanları Avrupa'daki vatandaşlarımızla birlikte anmak ve unutturmamaktadır. Hollanda tarafından yapılan beyan, bu ülkede demokrasi anlayışını göstermesi açısından ibret vericidir"

TÜRKİYE-HOLLANDA KRİZİ

Türkiye ile Hollanda Mart ayında kriz yaşamış, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın Hollanda'ya ziyaretine izin verilmemesi iki ülke arasında gerilime yol açmıştı.