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  4. 18 Aralık 2019 14:17

Yunanistan, Türkiye’ye karşı silahlı İHA satın alıyor

Yunanistan, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'e konuşlandırdığı silahlı drone'lara karşı koymak için İsrail ve ABD yapımı drone'lar satın alacak.

Yunanistan, Türkiye’ye karşı silahlı İHA satın alıyor
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Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki sondaj çalışmalarıyla başlattığı süreç kapsamında Ankara'nın bölgede bulunan sondaj ve savaş gemilerini korumak amacıyla silahlı ve silahsız insansız hava araçlarını (SİHA-İHA) göndermesinin ardından Yunanistan'dan karşı hamle geldi.

The Times’in aktardığı habere göre, Türkiye, Doğu Akdeniz'de petrol ve doğalgaz arama faaliyetlerini sürdürürken Kuzey Kıbrıs'a yolladığı İHA'lara karşı kullanılabilecek ABD ve İsrail yapımı İHA filosu satın alacak.

Dün gece parlamanetoya bilgi veren ve ABD'den 3, İsrail'den 2 İHA alınacağını söyleyen Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panagiotopulos, "Silahlı kuvvetlerimiz gemenliğimizde yönelik potansiyeli tehlikelere karşı koymak için angajman kurallarını belirledi. Bu kurallara Türk İHA'larını hareket edemez hale getirmek de dahil" ifadelerini kullandı. 
 
 
 

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Türkiye , İsrail , ABD , Yunanistan , Drone , Nikos Panagiotopoulos , Doğu Akdeniz
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