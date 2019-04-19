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  4. 19 Nisan 2019 16:02

Yunanistan'dan Türkiye ve S-400 yorumu

Yunanistan Savunma Bakanı Apostolakis, Türkiye'nin S-400 almasının Ege'de durumları değiştireceğini açıkladı.

Yunanistan'dan Türkiye ve S-400 yorumu
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Yunanistan Savunma Bakanı Evangelos Apostolakis,  Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi almasının Ege bölgesindeki hava sahası kontrolü anlamında durumu tamamıyla değiştireceğini söyledi.

Yunanistan Savunma Bakanı Evangelos Apostolakis,  bir televizyon kanalına verdiği röportajda, Türkiye ve  Yunanistan arasındaki meselelerle ilgili konuştu. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile ikili ilişkilerinin iyi olduğunu  belirten Evangelos Apostolakis, "Bir araya gelip konuştuğumuz zaman görüşleri  samimi ve iki bakan olarak Ege'de tansiyonun düşürülmesi için yetkilerimiz  çerçevesinde yollar arıyoruz" dedi.

Apostolakis, Türkiye'nin birinci sorununun Yunanistan olmadığına  işaret ederek, yine de Türkiye'nin "bazen kuvvetlice, bazen dengeli bir şekilde"  hak iddialarında bulunmaya devam ettiğini ifade etti.

Ege Denizi'nde bir askeri kaza veya olay tehlikesine yönelik bir  endişesi olmadığını dile getiren Yunan Bakan, "Eğer hata yapmazsak böyle bir şey  olmaz" diye konuştu.

Evangelos Apostolakis, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma  sistemi alımına ilişkin ise "Bölgede (Ege), hava sahası kontrolü anlamında durumu  tamamıyla değiştirecek." değerlendirmesinde bulundu.

Yunan Hava Kuvvetlerini güçlendirmeleri gerektiğini de vurgulayan  Apostolakis, Türkiye ile durumu dengelemek için F-35 veya farklı modelde savaş  uçaklarının alımı ve mevcut jetlerin modernizasyonuna ihtiyaç duyduklarını  kaydetti.

Yunanistan, S-300 hava savunma sistemi bulunduran NATO üyesi 3 ülke  arasında yer alıyor.

AA

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