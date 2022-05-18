Aylardır içeri girmek için hazırlık yapıyorlardı! Gizemli mağarada müthiş keşif

Çinli bilim insanları uzun süredir içeri girmek için hazırlık yaptığı mağarada ender bitkilerin olduğu bir orman keşfetti. Araştırmacılar, keşfin sürpriz olmadığını belirterek, ''Yine de burayı herkes görmeli, burası başka bir boyut'' dedi.

Çinli bilim insanları Güney Çin'de bulunan Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nde çok önemli bir keşfe imza attı. Uzun süreden bu yana bölgedeki bir mağarayı gözlerine kestiren bilim insanları, aylarca süren çalışmalarının ardından önceki günlerde mağaraya girmeye karar verdi.

ESKİ BİR ORMAN BULDULAR

Bilim insanları "Büyük düden" adını verdikleri mağaranın içerisinde daha önce kimsenin girmediği bir orman keşfetti. Orman üzerinde inceleme gerçekleştiren bilim insanları, bölgenin bir doğa harikası olduğunu dile getirdi.

"YENİ TÜRLER BULUNABİLİR"

Orman hakkında "Harika, burayı herkes görmeli" yorumu yapan bilim insanları, ayrıca keşfin önemi hakkında da değerlendirmelerde bulundu. Keşif ekibi lideri Chen Lixin, Xinhua Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, "Bu mağaralarda şimdiye kadar bilim tarafından hiç rapor edilmemiş veya tanımlanmamış türlerin bulunması beni şaşırtmaz" dedi.

YENİ TÜRLER ARAŞTIRILACAK

306 metre uzunluğunda ve 150 metre genişliğindeki mağarada 30 obruğa rastlandı. Bölge Unesco tarafından Dünya Mirası Alanı ilan edildi. Bilim insanlarının yeni hedefi, orman içinde daha önce tespit edilmeyen yeni canlı türleri bulmak.