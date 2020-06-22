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  3. 22 Haziran 2020 18:16

Azerbaycan Türkiye'den SİHA satın alacağını açıkladı

Azerbaycan Savunma Bakanı Hasanov, katıldığı bir programda "Türk üretimi silahlı insansız hava araçları Suriye ve Libya'da başarı gösterdi. Azerbaycan'ın Türkiye'den bu araçlardan alma niyeti var mı?" sorusuna, "Bu yönde çalışmalar devam ediyor. Artık sonuç da var." şeklinde cevap verdi.

Azerbaycan Türkiye'den SİHA satın alacağını açıkladı
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Azerbaycan Savunma Bakanı Kıdemli Orgeneral Zakir Hasanov, bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada, Azerbaycan ordusunun yeni silah ve araç alımlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Program sunucusunun, "Türk üretimi silahlı insansız hava araçları Suriye ve Libya'da başarı gösterdi. Azerbaycan'ın Türkiye'den bu araçlardan alma niyeti var mı?" sorusunu Zakir Hasanov, "Bu yönde çalışmalar devam ediyor. Artık sonuç da var." şeklinde yanıtladı.

 
Bakan Hasanov, kardeş Türkiye'nin aynı zamanda askeri alanda Azerbaycan'a finansal yardım da sağladığını, Azerbaycan Milli Meclisinin bir süre önce bu konudaki anlaşmayı onayladığını da kaydetti.

 

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Azerbaycan , İHA , SİHA , Azerbaycan savunma bakanlığı
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