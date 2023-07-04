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Azerbaycan'da büyük deprem

Azerbaycan'da büyük deprem
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Azerbaycan'da, 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Haçmaz ili başta olmakla başkent Bakü ve civar illerde de hissedildi.

Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığı, yerel saatle 00.01'de Haçmaz ilinin 80 kilometre kuzeydoğusunda, yerin 20 kilometre derinliğinde 5,7 büyüklüğünde deprem kaydedildiği belirtti.

Depremin birkaç şehirde hissedildiği bilgisine yer verilen açıklamada, "Bakanlığa, depremde herhangi bir hasar ve can kaybı olduğuna dair bilgi ulaşmadı." ifadesi yer aldı.

Azerbaycan Sismolojik Hizmet Merkezi, Hazar Denizi'nin Azerbaycan kıyılarında 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurmuştu (AA)

 

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