BAE, Türk yapımlarına uyguladığı yasağı kaldırdı

Milliyet gazetesi yazarı Ali Eyüboğlu, Birleşik Arap Emirlikleri’nin Türk dizilerine uyguladığı yasağın kaldırıldığını duyurdu.

Birleşik Arap Emirlikleri’ni oluşturan yedi emirlikten biri olan Dubai’de 24-25 Kasım tarihleri arasında düzenlenen televizyon içerik fuarına katıldığını yazan Ali Eyüboğlu, “BAE’de yıllardır Türk dizileri yasaktı. Çünkü ‘Arap Baharı’ndan bu yana BAE ile aramızda siyasi gerilim vardı. Birleşik Arap Emirlikleri’nin Fiili Devlet Başkanı olan Şeyh Muhammed Bin Zayed Alnahyan’ın Türkiye’yi ziyareti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la görüşmesinden sonra iki ülke arasında yeni bir sayfa açıldı” dedi ve yaşanan gelişmeleri okuyucusuyla paylaştı.

ETISALAT'LA GÖRÜŞMELERE BAŞLANDI

Inter Medya’nın CEO’su Can Okan, iki gün süren fuarda Ali Eyüboğlu'na Orta Doğu ve Kuzey Afrika’ya yayın yapan iki platformdan birine 40, diğerine 50 filmin olduğu paketler sattıklarını, Orta Doğu, Asya ve Afrika olmak üzere 18 ülkede faaliyet gösteren BAE merkezli cep telefonu şirketi Etisalat’la birçok dizi ve film için görüşmelere başladıklarını anlattı.

TRT DİZİLERİ BAE YOLCUSU

Yine TRT’nin dizilerini yurt dışına satan Mist’ten Ayşegül Tüzün’le Zeynep Kayrak, Dubai’den önce katıldıkları Meksika’daki fuarda ‘Gönül Dağı’ dizisi için 10 Latin Amerika ülkesiyle, Dubai’de de Digiturk’ün sahibi olan ve Arap dünyasının önde gelen televizyon şirketi Bein’le ‘Masumlar Apartmanı’, ‘Alpaslan: Büyük Selçuklu’yu eş zamanlı yayın anlaşması yaptıklarını Ali Eyüboğlu'na açıkladı.

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