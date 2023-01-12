Bakan Çavuşoğlu, Türkiye-Suriye-Rusya zirvesi için tarih verdi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye-Suriye-Rusya arasında gerçekleşmesi planlanan üçlü zirvenin şubat ayında yapılabileceğini söyledi.

Afrika temaslarına devam eden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ruanda Dışişleri Bakanı Vincent Biruta ile bir araya geldiği basın toplantısında Türkiye-Suriye- Rusya arasında gerçekleştirilmesini beklenen üçlü görüşmeye ilişkin de açıklamalarda bulundu.

"ŞUBAT AYI BAŞINDA GÖRÜŞME OLABİLİR"

Türkiye ve Suriye arasında 11 yıl sonra ilk temas olma özelliği taşıyan görüşmelerle ilgili tarih veren Çavuşoğlu, "Şubat ayı başında görüşme olabilir" diye konuştu.

"ÜÇLÜ OLARAK BİR ADIM ATALIM İSTİYORUZ"

Konuyla ilgili geçtiğimiz ay açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söylemişti: "Biz, şu an itibarıyla Suriye-Türkiye-Rusya üçlü olarak bir adım atalım istiyoruz. Bunun için de önce istihbarat örgütlerimiz bir araya gelsin, ardından savunma bakanlarımız bir araya gelsin, daha sonra dışişleri bakanlarımız bir araya gelsin. Onların yaptığı görüşmelerden sonra da biz liderler olarak bir araya gelelim. Bunu da Sayın Putin'e teklif ettim. O da buna olumlu baktı. Böylece bir dizi görüşmeler zincirini başlatmış olacağız. Süratle adım atılması gereken bir diğer konu daha var. O da nedir? Terör örgütleri Suriye'de, özellikle Suriye'nin kuzeyinde rahat durmuyorlar. Zaman zaman ülkemizi oradan tehdit, tahrik ediyorlar, her şeyi yapıyorlar. Bizim de Soçi Mutabakatı olsun, Astana olsun buralarda verilmiş kararımız var. Nedir bu karar? Sınırımızdan 30 kilometre güneyde biz rahatsız edildiğimiz zaman bu bizim güvenlik koridorumuzdur. Bu güvenlik koridorunda biz her türlü adımı atarız"