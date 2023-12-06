Balayında korkunç son! Köpek balığı kadını parçaladı

Bahamalar'a balayına giden Amerikalı çift, sörf yaparken köpek balığı saldırısına uğradı. Köpek balığının parçaladığı kadın kocasının gözleri önünde can verdi.

Amerikalı 44 yaşındaki Lauren Erickson Van Wart, evlendikten birkaç gün sonra Bahamalar'da kocası ile birlikte köpek balığı saldırısında hayatını kaybetti. Çiftin kürek sörfü yaptığı sırada saldırının gerçekleştiği belirtildi. Kadının sağ ayağının tamamen koptuğu ve kalçasında ağır yaralar oluştuğu ifade edildi.

SÖRF YAPARKEN BİR ANDA ÇIĞLIK ATMAYA BAŞLADI

Görgü tanıkların, çiftin kürek sörfü yaptıkları sırada bir anda çığlıklar atmaya başladıklarını söyledi. Bahamalar Kraliyet Polis Gücü'nden Çavuş Desiree Ferguson, Saat 11:15'ten kısa süre sonra polise, Amerikalı bir kadının köpek balığı saldırısına uğradığı ihbarı geldiğini, polis ve sağlık ekiplerinin beraber olay yerine intikal ettiklerini söyledi.

BACAĞI KOPTU

Sağlık ekipleri, çevredekilerin yardımı ile kıyıya çıkardıkları kadını kurtaramadı. Kadının sağ ayağının tamamen koptuğu ve kalçasında çok ağır yaralar oluştuğu belirtildi. Çift saldırıdan sadece bir gün önce evlenmişti.

"ÖLÜMÜNDEN DERİN ÜZÜNTÜ DUYUYORUZ"

Sandal tatil beldesi yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Kıyıdan yaklaşık bir mil uzakta kürek sörfü faaliyeti sırasında bir konuğumuzun trajik bir şekilde ölmesinden derin üzüntü duyuyoruz."