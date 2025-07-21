Bangladeş'te korkunç olay... Savaş uçağı üniversite kampüsüne düştü
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Bangladeş'te Hava Kuvvetleri'ne at bir savaş uçağı, ülkenin başkenti Dakka'da bir üniversite kampüsüne düştü.
Bangladeş savaş uçağının başkent Dakka’da bir üniversite kampüsüne düşmesi sonucu en az 1 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin de yaralandığı belirtildi.
Bangladeş Ordusu'nun Halkla İlişkiler Ofisi, 'F-7 BGI' tipi uçağın Hava Kuvvetleri'ne ait olduğunu doğruladı.
Yetkililer, arama kurtarma ekiplerinin üniversite kampüsüne sevk edildiğini duyurdu.
DHA
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