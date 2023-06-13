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Belarus Devlet Başkanı'ndan nükleer silah açıklaması

Belarus Devlet Başkanı'ndan nükleer silah açıklaması
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Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko Rusya’nın Belarus topraklarında taktik nükleer silah konuşlandırmasıyla ilgili açıklama yaptı.

Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko, Minsk bölgesinde mühimmat üretim tesisini ziyaret etti. Burada basın mensuplarına konuşan Lukaşenko, Rusya’nın Belarus topraklarında konuşlandırdığı taktik nükleer silahlara ilişkin değerlendirmede bulundu. Lukaşenko, söz konusu silahların sadece Belarus’a yönelik bir saldırıda kullanılacağını belirterek, “Bu neden gerekli? Bazıları artık Belarus topraklarına ayak basmasın diye. Bu silahlar yalnızca Belarus'a yönelik bir saldırıya karşı kullanılabilir. Cevap anında verilecektir. Bunu daha önce birkaç kez söylemiştim” dedi.

“BUNLAR CAYDIRICI SİLAHLAR”

Bu silahların ‘caydırıcı’ olduğunu, ancak kullanması gerekirse tereddüt etmeyeceğini vurgulayan Lukaşenko, “Kimsenin böyle silahlara sahip bir ülkeyle savaşmak isteyeceğini sanmıyorum. Bunlar caydırıcı silahlardır. Tanrı korusun, modern zamanlarda bu silahların kullanımına ilişkin bir karar vermek zorunda kalabilirim. Ancak bize karşı bir saldırı olursa tereddüt etmeyeceğim” diye konuştu.

Etiketler rusya belarus nükleer silah
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