Beyaz kabus otoyolu savaş alanına çevirdi: 50'den fazla araç birbirine girdi!
ABD'nin Indiana eyaletinde kar yağışı nedeniyle 50'den fazla aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.
ABD’nin Indiana eyaletinde 50'den fazla aracın karıştığı zincirleme trafik kazasına Şükran Günü tatili bitiminde oluşan yoğunluğun ve kar yağışının neden olduğu bildirildi. Yetkililer, kazada yaralanan olmadığını ancak araçlarda hasar meydana geldiğini açıkladı.
DHA
