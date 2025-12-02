Beyaz Saray’dan Trump’ın sağlık durumu hakkında açıklama

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump’ın kalp-damar ve karın bölgesi ile ilgili MR (Manyetik Rezonans Görüntüleme) sonuçlarının tamamen normal olduğu belirtilerek, "Bulgular, kendisinin genel sağlık durumunun son derece iyi olduğunu doğrulamaktadır" denildi.

Beyaz Saray’dan ABD Başkanı Donald Trump’ın güncel sağlık durumuna ilişkin açıklama geldi. Trump’ın doktoru Sean Barbabella’nın Trump'ın MR (Manyetik Rezonans Görüntüleme) sonuçlarına ilişkin değerlendirmelerine yer verilen açıklamada, yapılan taramanın önleyici nitelikte olduğu ve olası sağlık sorunlarının erken tespitini amaçladığı vurgulanarak, "Başkan Trump’ın kalp-damar sağlığına ilişkin görüntüleme sonuçları tamamen normaldir. Kan akışını engelleyen herhangi bir arter daralması ya da kalp ve ana damarlarla ilgili herhangi bir anormallik tespit edilmemiştir. Kalp odacıkları normal boyutlardadır, damar duvarları düzgün ve sağlıklı görünmektedir ve iltihaplanma veya pıhtılaşmaya dair hiçbir belirti yoktur. Genel olarak kardiyovasküler sistemi son derece sağlıklıdır" ifadeleri kullanıldı.

"Tüm ana organları çok sağlıklı"

Trump’ın karın bölgesi ile ilgili görüntüleme sonuçlarının da tamamen normal olduğu kaydedilerek, "Tüm ana organlar çok sağlıklıdır ve bu organlara kan akışı iyi gözükmektedir. Değerlendirilen tüm yapı ve fonksiyonların durumu normal sınırlar içindedir; akut veya kronik herhangi bir sorun tespit edilmemiştir" denildi. Bu düzeyde bir değerlendirmenin Trump’ın yaşındaki bireyler için yapılan idari sağlık taramalarında standart nitelikte olduğu vurgulanan açıklamada, "Bulgular, kendisinin genel sağlık durumunun son derece iyi olduğunu doğrulamaktadır" ifadelerine yer verildi.

İHA