  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Donald Trump hastaneye kaldırıldı; sağlık durumu açıklandı...

Beyaz Saray’dan Trump’ın sağlık durumu hakkında açıklama

Beyaz Saray’dan Trump’ın sağlık durumu hakkında açıklama
Güncelleme:

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump’ın kalp-damar ve karın bölgesi ile ilgili MR (Manyetik Rezonans Görüntüleme) sonuçlarının tamamen normal olduğu belirtilerek, "Bulgular, kendisinin genel sağlık durumunun son derece iyi olduğunu doğrulamaktadır" denildi.

Beyaz Saray’dan ABD Başkanı Donald Trump’ın güncel sağlık durumuna ilişkin açıklama geldi. Trump’ın doktoru Sean Barbabella’nın Trump'ın MR (Manyetik Rezonans Görüntüleme) sonuçlarına ilişkin değerlendirmelerine yer verilen açıklamada, yapılan taramanın önleyici nitelikte olduğu ve olası sağlık sorunlarının erken tespitini amaçladığı vurgulanarak, "Başkan Trump’ın kalp-damar sağlığına ilişkin görüntüleme sonuçları tamamen normaldir. Kan akışını engelleyen herhangi bir arter daralması ya da kalp ve ana damarlarla ilgili herhangi bir anormallik tespit edilmemiştir. Kalp odacıkları normal boyutlardadır, damar duvarları düzgün ve sağlıklı görünmektedir ve iltihaplanma veya pıhtılaşmaya dair hiçbir belirti yoktur. Genel olarak kardiyovasküler sistemi son derece sağlıklıdır" ifadeleri kullanıldı.

"Tüm ana organları çok sağlıklı"

Trump’ın karın bölgesi ile ilgili görüntüleme sonuçlarının da tamamen normal olduğu kaydedilerek, "Tüm ana organlar çok sağlıklıdır ve bu organlara kan akışı iyi gözükmektedir. Değerlendirilen tüm yapı ve fonksiyonların durumu normal sınırlar içindedir; akut veya kronik herhangi bir sorun tespit edilmemiştir" denildi. Bu düzeyde bir değerlendirmenin Trump’ın yaşındaki bireyler için yapılan idari sağlık taramalarında standart nitelikte olduğu vurgulanan açıklamada, "Bulgular, kendisinin genel sağlık durumunun son derece iyi olduğunu doğrulamaktadır" ifadelerine yer verildi.

İHA

text-ad
Etiketler donald trump donald trump'ın sağlık durumu sağlık durumu trump
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Sahnelerin mankenleri kıskandıran güzel ismi de botoks mağduru oldu Sahnelerin mankenleri kıskandıran güzel ismi de botoks mağduru oldu Sürücü ehliyetleri ile ilgili o düzenleme iptal edildi! Sürücü ehliyetleri ile ilgili o düzenleme iptal edildi! Aralık ayını Mart ayı sandılar... Tüm bahçeler yeşerdi, vatandaş neye uğradığını şaşırdı! Aralık ayını Mart ayı sandılar... Tüm bahçeler yeşerdi, vatandaş neye uğradığını şaşırdı! ''Dur'' ihtarından kaçarken öyle birinin aracına çarptı ki... ''Dur'' ihtarından kaçarken öyle birinin aracına çarptı ki... Resmi Gazete'de yayımlandı; ''elektrikli scooter''larda kurallar sil baştan... Resmi Gazete'de yayımlandı; ''elektrikli scooter''larda kurallar sil baştan... Çalışma hayatı ve sosyal güvenlik uzmanı canlı yayında yeni asgari ücret tahminini açıkladı Çalışma hayatı ve sosyal güvenlik uzmanı canlı yayında yeni asgari ücret tahminini açıkladı Hava durumu raporu açıklandı: 4 ayrı mevsimi aynı anda yaşayacağız! Hava durumu raporu açıklandı: 4 ayrı mevsimi aynı anda yaşayacağız! Zayıflatan kahve alarmı: Bir bardak kahve yüzünden entübe edildi! Zayıflatan kahve alarmı: Bir bardak kahve yüzünden entübe edildi! Yoğun bakıma kaldırılan Murat Cemcir'in sağlık durumu belli oldu Yoğun bakıma kaldırılan Murat Cemcir'in sağlık durumu belli oldu 5 gündür kayıp olarak aranan çocuk ölü bulundu; arkasında bu mektubu bırakmış! 5 gündür kayıp olarak aranan çocuk ölü bulundu; arkasında bu mektubu bırakmış!
Test sonuçları pozitif çıktı; İzmir'de karantina kararı verildi! Test sonuçları pozitif çıktı; İzmir'de karantina kararı verildi! Altın fiyatlarındaki çalkantılı seyirde İslam Memiş'ten kritik uyarı geldi: ''O tren kaçtı...'' Altın fiyatlarındaki çalkantılı seyirde İslam Memiş'ten kritik uyarı geldi: ''O tren kaçtı...'' Sosyal medyada canlı yayında kadına şiddet uygulayan cani yakalandı! Sosyal medyada canlı yayında kadına şiddet uygulayan cani yakalandı! Kadıköy'deki dev derbide Fenerbahçe ve Galatasaray 1'er golle 1'er puanı paylaştı Kadıköy'deki dev derbide Fenerbahçe ve Galatasaray 1'er golle 1'er puanı paylaştı Türkiye'de il olması beklenen 24 ilçe belli oldu Türkiye'de il olması beklenen 24 ilçe belli oldu Bebek katili Öcalan için ''umut hakkı'' diyen Bahçeli'den yeni af açıklaması! Bebek katili Öcalan için ''umut hakkı'' diyen Bahçeli'den yeni af açıklaması! Karadeniz'de bir gemiye daha saldırı düzenlendi! Karadeniz'de bir gemiye daha saldırı düzenlendi! Yeni sezonu merakla beklenen İnci Taneleri için karar verildi Yeni sezonu merakla beklenen İnci Taneleri için karar verildi