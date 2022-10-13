Biden, Putin ile görüşecek mi? İlk kez açıkladı

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'nın nükleer silah kullanacağını düşünmediğini söylerken Rusya lideri Putin ile görüşmek için bir sebep görmediğini belirtti.

Daha önce yaptığı “Nükleer felakete hiç olmadığı kadar yakınız” açıklaması ile dikkatleri üzerine toplayan ABD Başkanı Joe Biden, Amerikan CNN yayın kuruluşuna konuştu. Amerikan dış politikasından iç politikasına bir dizi konuya değinen Biden, CNN televizyonundan Jake Tapper’a röportaj verdi. Tapper’ın, “(Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin’in gerçekten nükleer silah kullanacağına inanıyor musunuz” şeklindeki sorusunu Biden, “Bunu yapacağını düşünmüyorum ancak dünyadaki en büyük nükleer gücü elinde bulunduran bir dünya liderinin, Ukrayna’da nükleer silah kullanabileceğini açıklamasını sorumsuzca buluyorum” şeklinde yanıtladı.

‘YANIT’I SÖYLEMEDİ

Rusya’nın nükleer silah kullanmasının bir dünya savaşına yol açabileceği uyarısını yineleyen Biden, bunun ‘istenmeyen’ sonuçlar doğurabileceğini söyledi. Öte yandan ABD Başkanı, “Rusya’nın, Ukrayna’da nükleer silah kullanması durumunda NATO ve ABD Savunma Bakanlığı’nın (Pentagon) buna nasıl yanıt vereceği konusundaki sorulara ise yanıtlamaktan kaçındı.

‘YANLIŞ HESAP YAPTI’

Putin’in Ukrayna konusunda ‘rasyonel’ davranıp davranmadığı tartışmalarına ilişkin de Biden, “Putin’in irrasyonel biri olduğunu düşünmüyorum, sadece yanlış hesaplar yaptı. Ukrayna’da herkesin ona kucak açacağını sandı” diye konuştu.

GÖRÜŞME OLUR MU

Biden, gelecek ayki G20 Zirvesi’nde Putin ile görüşüp görüşmeyeceği sorusuna ise “Şu anda görüşmek için ortada bir neden görmüyorum” şeklinde yanıt verdi. Putin ile bir konuyu görüşecek olsa Rusya’da tutuklu Amerikalı basketbolcu Brittney Griner’in salıverilmesi konusunda görüşeceğini belirten Biden, “Ukrayna olmadan, Rusya ile Ukrayna konusunu görüşmem” dedi.

SUUDİ ARABİSTAN İÇİN NETİCELERİ OLACAK

Biden, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan “OPEC+” grubunun günlük petrol üretimini kasımdan itibaren 2 milyon varil azaltma kararının ardından, Suudi Arabistan ile ilişkileri de değerlendirdi. Yaz aylarında Riyad’a yaptığı ziyaretin amacının petrol değil, İsrail ile bölge ülkelerin normalleşme süreci olduğunu belirten Biden, “Şu anda bu ilişkileri değerlendirme sürecindeyim. Temsilciler Meclisi ve Senato görevine geri döndüğünde, Suudi Arabistan’ın Rusya ile yaptıklarının sonuçları olacak”dedi.