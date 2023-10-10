Biden'dan İsrail'e tam destek

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'in yanında olduklarını belirterek, ''Bir kez daha söyleyeyim, hangi ülke olursa olsun, hangi kuruluş olursa olsun, bu durumdan yararlanmayı düşünen herkese tek bir sözüm var: Yapmayın'' dedi.

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail ve Filistin arasındaki çatışmaların patlak vermesinden bu yana İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı üçüncü telefon görüşmesi sonrası açıklamalarda bulundu. Biden, Hamas’ın İsrail’e yönelik saldırılarını “saf kötülük” olarak nitelendirerek, “Bu hayatta, kelimenin tam anlamıyla, saf, katıksız bir kötülüğün dünyada ortaya çıktığı anlar vardır. İsrail halkı bu hafta sonu böyle bir anı yaşadı" dedi.



İsrail’de binden fazla sivil katledildiğini ifade eden Biden, “Hamas’ın vahşeti ve bu kana susamışlığı DEAŞ’ın saldırılarını akla getiriyor. Ne yazık ki Yahudi halkı için bu yeni değil. Bu saldırı, acı dolu anıları ve binlerce yıldır Yahudi halkına yönelik antisemitizmin ve soykırımın bıraktığı acıları gün yüzüne çıkardı” dedi.



Saldırılarda 14 ABD’li öldü

Hamas’ın düzenlediği saldırılarda en az 14 ABD vatandaşının hayatını kaybettiğini aktaran Biden, Hamas’ın elinde rehin tutulan ABD vatandaşları olduğunu da belirtti. Biden, "Barışı kutlamak için düzenlenen müzik festivaline katılan gençler katledildi" dedi.



Rehin tutulan ABD’liler Biden yönetiminin önceliği

ABD’nin İsrail’in yanında olduğunu vurgulayan Biden, İsrail ile istihbarat paylaşımı yapılması ve rehinelerin kurtarılmasına yönelik çabalarda destek için uzmanların görevlendirilmesi talimatını verdiğini açıkladı. Biden, yönetiminin dünya çapında rehin tutulan ABD’lilerin güvenliğinden daha yüksek bir önceliği olmadığını vurguladı.



Biden’dan üçüncü taraflara uyarı

İsrail ve Filistin arasındaki çatışmada çıkar sağlamayı düşünenleri uyaran Biden, "Bir kez daha söyleyeyim, hangi ülke olursa olsun, hangi kuruluş olursa olsun, bu durumdan yararlanmayı düşünen herkese tek bir sözüm var: Yapmayın. Kalbimiz kırık olabilir ama kararlılığımız belli" dedi.



ABD’den İsrail’e ek askeri yardım

Demir Kubbe hava savunma sistemi mühimmatları da dahil olmak üzere İsrail’e yönelik ek askeri yardım yapılacağını açıklayan Biden, "İsrail’in şehirlerini ve vatandaşlarını savunmak için bu kritik varlıklardan mahrum kalmamasını sağlayacağız" dedi.



Biden, İsrail meselesini siyaset üstü bir durum olarak görüyor

İsrail’deki durumun siyaset üstü olduğunu ifade eden Biden, "Bu, dünyamızın güvenliğiyle, ABD’nin güvenliğiyle ilgili" dedi.