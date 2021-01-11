Biden'ın CIA Direktörü belli oldu

ABD'nin yeni başkanı seçilen Joe Biden'ın, CIA başkanlığına eski Rusya büyükelçisi William Burns'ü atamak istediği açıklandı. Burns, Amerikan Dışişleri Bakanlığı'nda 33 yıllık kariyere sahip bir isim.

Burns, 1998-2001 arasında Ürdün, 2001-2005 arasında da Rusya büyükelçiliği yapmıştı. Barack Obama yönetiminde dışişleri bakan yardımcısı pozisyonunda bulunan Burns Türkiye'yi de ziyaret etmişti. Burns şu an, Carnegie Uluslararası Barış Vakfı'nın başkanlığını yapıyor.

ERDOĞAN'A 'OTORİTER' DEMİŞTİ

29 Ağustos 2020'de The Atlantic dergisinde yayımlanan makalesindeyse, Donald Trump yönetimini eleştirirken Türkiye'ye de atıfta bulunmuştu. Burns bu makalede, "Türkiye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Suudi Arabistan'da Muhammed bin Selman gibi diğer otoriter liderler, Trump'ın anlayış göstermesine güvenerek ABD'den faydalanmak isteyebilir" ifadelerini kullanmıştı.