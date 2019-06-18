Birleşmiş Milletler Mursi için harekete geçti !

İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR), Mısır'ın demokratik yollarla seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için yaptığı açıklamada, "Mursi'nin ölümü bağımsız şekilde araştırılmalı" dedi.
Eski Mısır Devlet Başkanı Muhammed Mursi, mahkeme salonunda hayatını kaybetmişti. Mursi'nin dün görülen duruşmada, salonda baygınlık geçirmiş ve ardından yaşamını yitirmişti.
Müslüman Kardeşler Örgütü üyesi olan Mursi, halk ayaklanmaları sonucu görevinden ayrılan Hüsnü Mübarek'in yerine 30 Haziran 2012'de cumhurbaşkanı seçilmişti.
67 yaşında hayatını kaybeden Mursi, yaklaşık 5 yıl tek kişilik hücrede tutulmuştu..