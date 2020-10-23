BM açıkladı: Libya'da kalıcı ateşkes!

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Birleşmiş Milletler uzun süredir devam eden Libya görüşmelerinde önemli bir anlaşmayı duyurdu.
BM'den yapılan açıklamaya göre taraflar ülke genelinde kalıcı ateşkes için anlaşmaya vardı.
İHA
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