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  3. 23 Ekim 2020 13:18

BM açıkladı: Libya'da kalıcı ateşkes!

Birleşmiş Milletler (BM), Libya’da tarafların kalıcı ateşkes için anlaşmaya vardığını duyurdu.

BM açıkladı: Libya'da kalıcı ateşkes!
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Birleşmiş Milletler uzun süredir devam eden Libya görüşmelerinde önemli bir anlaşmayı duyurdu.

BM'den yapılan açıklamaya göre taraflar ülke genelinde kalıcı ateşkes için anlaşmaya vardı.

İHA

birleşmiş milletler
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