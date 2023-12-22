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BMGK'de Gazze'ye ilişkin karar tasarısı kabul edildi

BMGK'de Gazze'ye ilişkin karar tasarısı kabul edildi
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BMGK'de, Gazze'de genişletilmiş insani yardımların kesintisiz ve güvenli erişimi için "acil adım atılması" talep edilen karar tasarısı kabul edildi.

BMGK'de, Gazze'de genişletilmiş insani yardımların kesintisiz ve güvenli erişimi için "acil adım atılması" talep edilen karar tasarısı kabul edildi.

Etiketler BMGK gazze yasa tasarı
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