BMGK'de Gazze'ye ilişkin karar tasarısı kabul edildi

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Sınırda askeri hareketlilik: Zırhlı araç konvoyu böyle görüntülendi

Mert Günok, Amartey'e küfür yağdırdı: ''Seni bu takıma alanı...''

Göksel'in yeni imajı olay oldu; gören ''kendine bunu niye yaptın'' dedi